Trčenje štirih vozil, dve osebi odpeljali

V soboto ob 19.47 so na avtocesti med galerijo Moste in izvozom Lesce v smeri Ljubljane trčila štiri osebna vozila. Gasilci GARS Jesenice so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, z vpojnim sredstvom posuli razlite tekočine po vozišču, nudili pomoč pri natovarjanju poškodovanih vozil na vozilo vlečne službe ter nudili razsvetljavo.



V nesreči sta bili poškodovani dve osebi. Na kraju nesreče so ju oskrbeli reševalci NMP Jesenice, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: