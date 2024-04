Smrt pod vrhom Limbarske gore: traktor se je prevrnil, voznik umrl na kraju

V naselju Limbarska Gora tik pod istoimenskim vrhom v občini Moravče se je zjutraj traktor prevrnil na osebo.

Kraj nesreče so zavarovali gasilci, ki so tudi nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev, a je ta na kraju podlegla poškodbam, poroča Center za obveščanje RS.