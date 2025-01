Resno svarilo Filipinkam po tragediji na Bledu, v javnost pricurljali novi posnetki para (VIDEO)

Ob koncu prejšnjega leta je Slovenijo pretresla tragedija, ki se je zgodila med štirimi stenami v stanovanju na Bledu. 30-letni Mitja Kocjančič je pokončal tri leta mlajšo Filipinko Marvil Facturan, s katero sta se poročila avgusta lani.

Po naših neuradnih podatkih naj bi med njima prišlo do prepira, ki se je stopnjeval v usodno pretepanje. Sosedje so potrdili, da so slišali kričanje in ropot, a policije niso poklicali. Po dejanju naj bi se Mitja zaprl v stanovanje, policisti pa so po pripovedovanju sosedov uporabili sekiro in razbili vrata stanovanja, posredovanje naj bi trajalo kakšno uro.

Dva tedna po tragediji je po družbenih omrežjih zaokrožil video, ki naj bi nastal nedolgo pred smrtjo 27-letnice. Par med vožnjo v avtu posluša priljubljeno slovensko pesem, Mitja pa ženo pri tem uči slovenskih besed.

(Za ogled posnetka počakajte nekaj trenutkov, da se naloži)

Filipinka dekleta poziva k previdnosti

Vest se je razširila tudi po številnih medijih po svetu. Ena od uporabnic facebooka, ki prav tako prihaja s Filipinov, je svoje sodržavljanke pozvala, naj bodo previdne pri spoznavanju potencialnih partnerjev iz tujine.

»Za tiste, ki razmišljate o razmerju s tujim partnerjem, je pomembno, da na vas ne vpliva zgolj videz, šarm ali obljuba finančne stabilnosti ...« svari dekle, ki je objavilo tudi fotografije s poroke Marvil in Mitje.

»Preden sprejmete odločitev, ki vam spremeni življenje, si vzemite čas za globoko razumevanje osebnosti, vrednot in vedenja vašega partnerja v različnih situacijah,« je še dodala.

Oglasilo se je mnogo Filipink, ki so, kot kaže, dobro poznale pokojno. Zapisale so, da se je par poročil konec julija, Marvil Facturan pa je prvič obiskala Slovenijo 22. decembra. Že teden dni pozneje se je njeno življenje prehitro končalo.

Njena mama zahteva pravico in je v kontaktu za zunanjim ministrstvom glede prenosa trupla.