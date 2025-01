Preden je zabodel svojo lepo ženo, je Mitja osnovnošolce navduševal z motivacijskimi govori

Mitja Kocjančič, 30-letni motivacijski govorec iz okolice Bleda, znan po govorih o duševnem zdravju, boju proti debelosti in osebni rasti, je osumljen nasilne smrti svoje 27-letne žene Marvil Facturan Kocjančič. Tragedija, ki se je zgodila v nedeljo zvečer v njunem stanovanju na Bledu, je šokirala slovensko javnost.

Na družbenih omrežjih je Kocjančič medtem deloval povsem drugače, delil je navdihujoče zapise, v katerih je izpostavljal pomembnost premagovanja težav z znanstveno podprtimi informacijami, ovitimi v humor. Kot motivacijski govorec je nastopal na slovenskih šolah, kjer je požel pohvale za svoje govore.

Vendar pa je za zaprtimi vrati njegovega doma izbruhnilo nasilje, ki se je končalo tragično. Po neuradnih podatkih naj bi prišlo do prepira, ki se je stopnjeval v usodno pretepanje. Sosedje so potrdili, da so slišali kričanje in ropot, a policije niso poklicali.

Kaj je šlo narobe, da je prišlo do takšne tragedije? FOTO: Facebook

Demoni za zaprtimi vrati

Policisti so po prihodu morali razbiti vrata, da so dosegli Kocjančiča, ki se je zaprl v stanovanje. Po prijetju naj bi ga odpeljali v psihiatrično bolnišnico. Po informacijah iz preteklosti naj bi imel osumljenec zgodovino duševnih težav, o katerih je javno govoril kot o premaganih in jih uporabil za navdih v svojih govorih.

Marvil in Mitja sta navzven delovala kot srečno zaljubljen par. FOTO: Facebook

Kocjančičeva podoba motivatorja in glasnika premagovanja težav je zdaj v ostrem kontrastu z dejanjem, ki naj bi ga zagrešil.

Dejanje motivacijskega govorca, ki je javno nagovarjal ljudi k premagovanju življenjskih izzivov, ohranjanju duševnega zdravja in ustvarjanju pozitivnih sprememb, nasprotuje vsemu, kar je predstavljal javnosti. Vzornik in človek, ki je spodbujal k boljšemu življenju, se zdaj spopada z obtožbami za zločin, ki razkriva najtemnejšo plat človeka.

Policija še vedno zbira informacije, preiskava pa intenzivno poteka.