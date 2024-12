Nihče od stanovalcev stanovanjskega bloka na Alpski cesti na Bledu ni zares dobro poznal soseda, ki so ga v nedeljo zvečer odpeljali policisti. »Pri nas je tako, da bogati Blejci kupujejo stanovanja in jih potem oddajajo raznim delavcem in drugim. Sploh več ne vemo, kdo vse se sprehaja tu notri. In če vam povem iskreno, se tukaj tudi ne počutim več varno,« nam pove ena od sosed, ko jo povprašamo o 30-letniku, ki naj bi vzel življenje tri leta mlajši ženski, ki je tam z njim živela. 27 LETje imela žrtev. Očitno vsega skupaj pred tragedijo le nekaj mesecev, stika pa očitno nista navezala niti ...