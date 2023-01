Tožilstvo še proučuje Smodeja

Daleč je že poletna vročina, v kateri je izbruhnila afera Fotopub. Javnost je tedaj na instagramskem profilu Proti nasilju Dušana Smodeja (PNDS) izvedela za zgodbe iz ljubljanskega nočnega življenja v kulturnih krogih, v središču afere pa se je znašel novomeški predsednik društva Fotopub Dušan Josip Smodej. Na omenjenem profilu so obtožbe na njegov rovaš kar deževale. Nato je prav na dan avgustovskega razkritja afere Fotopub v Slovenskih novicah odjeknila vest, da si je v noči pred izidom našega časopisa življenje vzel slikar Roman Uranjek. Njegovo življenje se je v zadnjih letih pogosto prepletalo s Smodejevim.

Opisi zlorab in podtikanj drog, domnevno tudi za zidovi Fotopuba, so se poleti razširili po spletu, sledila je polcijska preiskava. FOTO: Črt Piksi

Tudi Uranjek je bil imenovan v objavah in komentarjih na instagram profilu PNDS, od koder so v javnost curljale šokantne anonimke posameznic in posameznikov o dogajanju v Fotopubu ter ljudeh okoli njega. Obtožbe o spolnih zlorabah ter podtikanju drog za posiljevanje so aktivirale tudi policijske preiskovalce, ti so imeli v naslednjih mesecih precej dela z iskanjem ljudi ter pogovori o dogodkih, v katerih so se kazale sledi kaznivih dejanj.

»Skupno je bilo zaznanih 12 sumov kaznivih dejanj, v katerih je bilo ugotovljenih 9 oškodovancev in so bile odkrite tri osumljene osebe,« je končni seštevek podal Tomaž Tomaževic z ljubljanske policijske uprave, ki je preiskovala primer. Tomaževic pa še dodaja: »V času od 12. oktobra 2022 do danes ne beležimo novih prijav niti niso bili ugotovljeni drugi oškodovanci.«

12 sumov kaznivih dejanj so zaznali v aferi.

Oktobra je namreč na ljubljansko okrožno tožilstvo prišla prijava policije, ki jo je vodja tožilstva Katarina Bergant povzela tako: »V zadevi smo prejeli kazensko ovadbo zoper eno fizično osebo zaradi dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu in kaznivega dejanja hude telesne poškodbe.«

Po protestnem shodu je od imena Fotopub ostal Obup. FOTO: Črt Piksi

Že prej pa so bile opuščene ovadbe, ki jih je policija prejela proti pokojnemu Uranjeku, saj pregon mrtvih po zakonu ni možen. Ni pa znano, kaj se je zgodilo z ovadbo zoper tretjo osebo – po naših podatkih gre za ustanoviteljico instagram profila PNDS –, ki so jo sumili kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, tatvine in grožnje. Ko smo poleti govorili z njo, nam je povedala, da je šlo za fizični spor med njo in Smodejem, po katerem jo je odpeljala policija. Tudi Smodej je – v prvi izjavi po razkritju afere Fotopub – pojasnil, da so »neutemeljene obtožbe plod moje znanke, ki mi zadnji teden grozi s smrtjo in z objavami izsiljuje«.

Izkazalo se je, da vse trditve in zgodbe le niso bile iz trte izvite, saj drugače policija Smodeja ne bi ovadila na tožilstvu. Smodej, ki je pozival, naj ga ovadijo, je nazadnje prejel prav to – ovadbe na policijo in pozneje na tožilstvo. Trenutno ni jasno, kdaj in kako (ter če) se bodo postopki nadaljevali: »Državnotožilska odločitev v navedeni zadevi še ni bila sprejeta,« je pojasnila višja državna tožilka Bergantova.

Ker je bil prejemnik proračunskega denarja države in občin in so se ob prej omenjenih obtožbah nizale tudi take zaradi njegovih dolgov, pa zoper Smodeja poteka še preiskava s področja gospodarske kriminalitete; zbirajo obvestila in dokaze zaradi suma kaznivega dejanja v povezavi z nenamensko porabo javnih sredstev. Znano je, da vsi Smodejevi podizvajalci in sodelavci v preteklosti niso bili poplačani; če je bil pri tem zlorabljen javni denar, pa si bo Smodej nemara prislužil še katero ovadbo. »Ker kriminalistična preiskava še poteka, vam podrobnosti o tem ne moremo razkrivati,« je bil zadržan Tomaževic s policije.