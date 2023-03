Tovornjakarji vozili kljub burji, številni prejeli plačilni nalog

Pred dnevi je močna burja povzročala nemalo nevšečnosti v prometu. Na hitri cesti med Nanosom in Selom in po okoliških regionalnih cestah v Vipavski dolini so zato veljale omejitve zaradi vetrovnih razmer, predvsem za tovorni promet, saj je tovornjakom zaradi višine grozila večja nevarnost, da jih močni sunki vetra lahko prevrnejo.

»Kljub temu številni vozniki tovornih vozil ob močni burji prepovedi niso upoštevali, zato jih je doletela globa,« so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, kjer so izvedli skupno 33 ukrepov, ki so se nanašali na 18 voznikov tovornih vozil in so jim bili izdani plačilni nalogi. Prav tako so policisti uvedli prekrškovni postopek zoper 15 pravnih oseb. Skupaj pa so prepovedi vožnje v času močne burje od 1. januarja letos do vključno 26. februarja 2023 izvedli skupno 228 ukrepov.