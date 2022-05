Tovornjakar se je poskušal izogniti trčenju in ob ograjo stisnil avto z voznico

V sredo ob 17.22 so policiste obvestili o prometni nesreči na avtocesti.

Na kraju so ugotovili, da je 66-letni voznik tovornega vozila, državljan Hrvaške, vozil po desnem prometnem pasu avtoceste proti Postojni. Ko je pripeljal v bližino Razdrtega, kjer je bil promet oviran zaradi predhodne prometne nesreče (voznica osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti trčila v ograjo), ni vozil s prilagojeno hitrostjo glede na stanje prometa in ni mogel pravočasno ustaviti pred oviro, to je bilo tovorno vozilo (voznik 37-letni državljan BiH), ki je stalo v koloni zaradi nesreče. Tik pred trčenjem je voznik poskušal reševati situacijo z manevrom v levo, pri tem pa je ob varnostno ograjo stisnil še 38-letno voznico osebnega avtomobila, ki je peljala po prehitevalnem pasu, pišejo v poročilu PU Koper.

Povzročitelj nesreče se je lažje poškodoval. Odpeljali so ga v izolsko bolnišnico.

Avtocesta je bila zaradi nesreče zaprta do 21.20.