Tovornjak zaneslo v vozili, eno pristalo v hiši

Ob 7.25 je v Bazoviški ulici v Tolminu zaneslo tovornjak s prikolico in prikolica je trčila v dve osebni vozili. Eno vozilo je pristalo v bližnji hiši, poroča uprava za zaščito in reševanje. Poškodovanih ni bilo.



Gasilci PGD Tolmin so nudili pomoč avtovleki pri nakladanju vozila, usmerjali promet na kraju dogodka in nevtralizirali razlite tekočine po vozišču.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: