To sta moški in ženska storila zaposleni v enem izmed lokalov sredi Ljubljane

Policisti so bili včeraj obveščeni o drzni tatvini v enem izmed gostinskih lokalov v centru mesta, kjer sta storilca izkoristila nepozornost zaposlene in ji s pulta odtujila mobilni telefon.

Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana: »Moški in ženska, ki sta mobilni telefon odtujila, sta bila na podlagi podanega opisa in nadaljnjega zbiranja obvestil kmalu izsledena in jima je bila za čas zbiranja obvestil odvzeta prostost. Odtujeni predmet, ki je bil najden pri osumljencu, je bil vrnjen lastnici. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja drzne tatvine.«

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo v Ljubljani.