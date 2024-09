Tiktoker Vegan Novicam grozil z masakrom

Če takoj ne izbrišete teh laži o meni, se zna zgoditi, da bo na vašem uredništvu kmalu masaker!« Tako je po prepričanju tožilstva 30. septembra lani na svojem profilu na tiktoku Irenej Bizjak - Vegan zagrozil uredništvu Slovenskih novic.

Tistega dne smo objavili članek z naslovom Na tiktoku deklice nagovarja k seksu, v katerem smo poročali, da je policija zoper njega sprožila preiskavo zaradi dejanj zoper spolno nedotakljivost. Izrečene grožnje je uredništvo vzelo tako zelo resno, da je bilo na sedežu družbe Dela in Slovenskih novic poostreno fizično varovanje in odrejeno delo do doma.

Bizjak očitanega kaznivega dejanja grožnje včeraj pred ljubljansko okrajno sodnico Ano Šuc Dečman ni priznal. »Ni bilo grožnje. Nič od tega ne drži,« je poudaril in sodišču predlagal, naj pridobi članke Novic, v katerih je bil omenjen. Saj, kot zatrjuje, so bili ti povod za njegovo ravnanje. V njegovem domačem kraju blizu Ajdovščine so mu, kot je razložil, po objavi članka predrli pnevmatike na vozilu: »Čakali so me pred hišo, prišli so opolnoči in se vozili okoli hiše, vpili so in zbudili vse sosede.« Spomnil je tudi, da je klical na PP Ajdovščina »in prijavil, da naj izbrišejo članek, ker me ljudje v domačem okolju nadlegujejo«.

Na treh sodiščih po Sloveniji se mora braniti pred tremi različnimi kaznivimi dejanji.

Tožilstvo mu je v prvotnem obtožnem predlogu očitalo dve kaznivi dejanji grožnje. Poleg tistim uredništvu Novic še odvetniški pisarni Zakonjšek. Po telefonu naj bi jim 24. oktobra lani zagrozil, da »bo k njim poslal mafijo«, če ne bodo v roku enega dne dosegli umika omenjenega članka. Sodnica je včeraj sporočila, da oškodovanke iz odvetniške pisarne umikajo predlog za pregon, kar pomeni, da je Bizjak prost tega dela obtožnega predloga.

Tudi poskus izsiljevanja

Osemindvajsetletnik, ki je po poklicu prodajalec, je že vse od 9. novembra lani v priporu. Na novogoriškem okrožnem sodišču zoper njega poteka sojenje zaradi očitanih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok. Zagrešil naj bi jih, kot smo že poročali, kar 17, pri čemer naj bi v 11 primerih ostalo pri poskusu, šest pa jih je po obtožnici sodeč dokončal. Veganovo domnevno zavržno početje smo, potem ko smo o tem dolgo zbirali dokaze, razkrili v Slovenskih novicah septembra lani. Takrat smo ugotovili, da za domnevna sporna dejanja uporablja tudi druge družbene platforme in da je siljenje otrok k spolnosti trajalo približno dve leti. Da so ga prijavili, a se do takrat, tako so izpovedali nekateri starši, nihče ni zganil. Pet tednov po objavi članka je bil Vegan v priporu v Solkanu. Od tam mu je sicer uspelo pobegniti 16. januarja letos. A na svobodi je bil le en dan.

Za en dan se mu je uspelo izogniti rešetkam. FOTO: Moni Černe

Poleg okrajnega ljubljanskega in okrožnega novogoriškega je bil Bizjak konec junija letos še gost kranjskega okrožnega sodišča. »Ne priznam krivde,« je odgovoril na očitke tožilstva, da je zagrešil poskus kaznivega dejanja izsiljevanja. Od oškodovanke naj bi prek SMS-sporočil in objavljenih videoposnetkov na tiktoku s ponavljajočimi se grožnjami, da bo fizično napadel njenega očeta, zahteval 400 evrov. Znesek naj bi nato zvišal za obresti in že tisoč evrov. Groženj se je ženska resno ustrašila, ker je vedela, da domnevni storilec ve, kje z očetom stanujeta. A mu denarja ni izročila. Zadevo je prijavila kranjskim policistom.