Tako je razvpiti tiktoker Vegan odkorakal s sodišča nazaj v zapor (VIDEO)

Primorski razvpiti tiktoker Irenej Bizjak Vegan je ob enajstih stopil na zatožno klop kranjskega okrožnega sodišča. Obtožili so ga izsiljevanja. V Ljubljani se bo zagovarjal zaradi groženj, že jutri pa se v Novi Gorici nadaljuje sojenje zaradi spolne nedotakljivosti 14 otrok in mladoletnic. Več o tem sojenju si preberite v prispevku Sojenje Bizjaku za zaprtimi vrati: oškodovanke, stare med 10 in 14 let, prihajajo iz vse Slovenije.

Tiktokerja sta pravosodna policista ob 11.20 odpeljala nazaj v zapor v Solkan.

