Vegan zanikal izsiljevanje dekleta

Primorski tiktoker Irenej Bizjak - Vegan je včeraj sedel na zatožno klop kranjskega okrožnega sodišča, saj naj bi zagrešil kaznivo dejanje izsiljevanja, ki pa je ostalo pri poskusu. V obdobju od 12. aprila predlani pa do 9. maja istega leta je oškodovanki prek SMS-sporočil in objavljenih videoposnetkov na tiktoku s ponavljajočimi se grožnjami, da bo fizično napadel njenega očeta, zahteval, da mu da 400 evrov, potem pa je znesek zvišal na obresti in že tisoč evrov. 12. aprila naj bi v videu zagrozil, da »bo razbil njenega fotra«, dan pozneje ji je sporočil »da ga bo na gobec«, čez devet dni pa spet pretil s fizičnim nasiljem. Groženj se je resno ustrašila, ker je vedela, da domnevni storilec ve, kje z očetom stanujeta. A mu denarja ni izročila, ampak je zadevo prijavila kranjskim policistom.

Irenej Bizjak - Vegan ni ničesar priznal. FOTO: S. N.

»Ne bom priznal krivde,« je izstrelil Vegan. Tožilstvo je predlagalo neposredno zaslišanje oškodovanke in še ene priče, s čimer se je njegov zagovornik Bruno Krivec strinjal. In dodal: »Oktobra lani naj bi oškodovanka obtožencu na njegov elektronski naslov poslala dopis, v katerem se mu opravičuje za zadevo, ki je nastala, iz njega pa je razvidno tudi, da mu je vrnila 300 evrov,« zato je sodniku predlagal, da se ta dopis, ki ga obtoženi hrani na svojem računalniku, predloži kot dokaz. Tega je sodnik sicer že imel, saj ga je oškodovanka sama poslala sodišču. Iz njega res izhaja, da jo zanima, ali ima pravico do umika tožbe oziroma kako lahko to naredi. Obe strani sta se strinjali, da je omenjeni dopis tudi dokazni predlog. Iskanje resnice naj bi se z zaslišanji začelo konec leta.

28 let bo praznoval v priporu.

Danes pa se nadaljuje sojenje Veganu v Novi Gorici, saj mu tožilstvo očita, da je storil 17 kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost 14 otrok oziroma mladoletnic. Čaka ga še sojenje v Ljubljani zaradi groženj, ki so jih bili deležni novinarji in uredniki Slovenskih novic. Obtoženi, po poklicu prodajalec, bo sicer v torek v solkanskem zaporu praznoval 28. rojstni dan.