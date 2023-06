Teta umorjene Emilije iz Maribora: »Rekla sem ji, naj ne gre k njemu«

Minuli teden so policisti za nasilno smrt 27-letne državljanke Srbije Emilije Mahmutović, katere truplo so zadnjo majsko soboto našli v stanovanju v Mariboru, ovadili njenega 20-letnega partnerja Lazarja Terentića. Osumljeni je v priporu. Policija ga je v preteklosti že obravnavala zaradi zaradi prekrška in kaznivih dejanj z elementi nasilja.

Po besedah ​​sorodnikov je imela Emilija čudovito otroštvo in je bila obetavna košarkarica, srbska reprezentantka. Kot pa je v pretresljivi izpovedi za portal Nova.rs razkrila njena teta Jasmina Marković, je Emilija zaradi družinskih težav padla v slabo družbo.

»Ne zavedam se, da je ni več«

»Ni mi jasno, da je ni več, verjemite mi. Slišali sva se skoraj vsak dan. Dva meseca je bila na zdravljenju, je lahko uporabljala telefon eno uro na dan. Klicala me je vsak dan. Vsak dan ob 16. uri sem čakala, da me pokliče, da se pogovoriva. Ponavljala je: 'Teta, nasmej me, ti si edina, ki me lahko pomiriš,' je za Novo.rs povedala Jasmina. rs.

Jasmina je za zločin izvedela od sina, oba pa sta bila povsem skrušena, ko sta izvedela.

Povedala je, da je Emilia dan pred smrtjo prišla z zdravljenja. Jasmina ji je svetovala, naj ne gre k fantu, ki jo je kasneje ubil, ampak naj si poišče službo. Emilija pa ji je rekla, da je pri prijateljici, da je super in da si lakira nohte. Žal pa to ni bilo res, saj je bila z 20-letnikom, ki jo je brutalno ubil.

Dva dni je spal ob truplu

Spomnimo, slovenski policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da sta se v četrtek pozno zvečer v stanovanju hudo sprla žrtev in osumljenec, pri tem pa naj bi jo osumljeni večkrat močno udaril in nato zadavil. O sporu in pretepu se je v telefonskem pogovoru zaupal isti večer svoji materi, ki ji je naslednje jutro zagotovil, da je vse v redu ter da bo o tem obvestil žrtvine sorodnike.

V petek okoli poldneva je osumljeni zaradi poškodbe roke in goleni odšel po zdravniško pomoč, kjer je zatrdil, da se je med sporom s partnerko udaril ob rob postelje in se okoli 16. ure vrnil v stanovanje.

Naslednji dan, okoli 11. ure, ju je klicala mama žrtve, vendar se na njene klice ni odzval. Okoli 13.30 je mamo žrtve poklical nazaj ter ji v pogovoru zatrdil, da njena hčerka spi in da je poškodovana, ker sta se stepla. Mama je poklicala drugo hčerko, ki je s prijateljem odšla na kraj, prav tako pa sta obvestila regijski center za obveščanje, ta pa dispečerski center zdravstva.

Pri sodni obdukciji, ki jo je odredil dežurni preiskovalni sodnik, so ugotovili očitne znake davljenja in hude poškodbe glave. Patolog je ocenil, da je žrtev umrla v noči iz četrtka na petek.