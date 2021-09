Tatovi ob avto, a so jo ucvrli

Izdajajo se za prodajalce, serviserje, ponujajo storitve in blago, sprašujejo za pot, odpadno železo ...

Ena ni nasedla

Ne hodite z neznanci stran od objekta. FOTO: Getty Images

Policisti, posledično pa tudi pisci črne kronike, stalno opozarjajo, da se okrog vozijo drzni tatovi, ki se predstavljajo za osebe, ki opravljajo najrazličnejša dela, nato pa žrtve okradejo. Policisti imajo, ker praviloma poteče veliko časa, preden oškodovanci sploh ugotovijo, da so bili okradeni, zato kar precej oteženo delo pri njihovem odkrivanju. V teh dneh so imeli gorenjski možje postave prav tako opravka z njimi, ob tem pa so zasegli njihov avto, je sporočil, tiskovni predstavnik policijske uprave Kranj.»Kranjski policisti so včeraj obravnavali prijavo drzne tatvine na območju Orehka in Drulovke. Trije storilci so se pripeljali pred stanovanjsko hišo. Eden se je lastnikom predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja in se izkazal z lažno identifikacijsko kartico. Lastnico je zvabil za hišo in ji kazal, kje bodo izvedli dela. Dva sta medtem pregledala hišo ter odtujila zlatnino in denar. V še enem primeru je dejanje ostalo pri poskusu, saj jim druga občanka ni nasedla,« je pojasnil Kos. A so policisti torej izsledili in zasegli njihov osebni avtomobil, storilci pa so se razbežali. Policisti so sicer ugotovili, da so bile na avtomobilu, kot je v teh primerih običajno, nameščene ukradene registrske tablice, in »nadaljujejo zbiranje obvestil in vodijo postopek«.Kot je dodal Kos, še vedno velja, da so žrtve v tovrstnih primerih skoraj vedno starejši občani oziroma občanke. »Vedno enake so tudi metode storilcev. Izdajajo se za prodajalce, serviserje, ponujajo storitve in blago, sprašujejo za pot, odpadno železo, vodo, zbirajo prispevke za zdravljenje neobstoječih sorodnikov itd.« Zato jim ne nasedajte, ne spuščajte jih v hiše in stanovanja in nikar ne hodite z njimi stran od objekta. »Zapišite si njihove podatke in jih preverite pri uradnem podjetju, do takrat pa jihodslovite. Kradejo predvsem zlatnino in denar. Pazite na svoje premoženje,« sporoča Kos.