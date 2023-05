Stojan ob rožah prodajal še drogo

Tako imenovana mafija, februarja lani razkrita zelo dobro organizirana in razvejana kriminalna združba, ki sta jo po prepričanju tožilstva vodila brata Lipovac, Velibor in Dalibor, je bila očitno tudi dober vir zaslužka za znanega ljubljanskega prodajalca rož Stojana Kurtića. Če mu gre verjeti, se je v posle z drogo, za kar se je specializirala omenjena združba, zapletel povsem zaradi razmer. Oziroma je bila kriva recesija. »Z ženo sva se kar naenkrat znašla v dolgovih, teh se je nabralo za 100.000 evrov. Usedli so se nam na stanovanje in nisem več videl drugega izhoda, kot je ta, zaradi kater...