Število nesreč v gorah narašča! Strmoglavila jadralna padalca, policija poziva k previdnosti

Gorski reševalci so imeli tudi danes polne roke dela s pomočjo planincem. Posredovali so pri poškodbah planincev v Triglavski severni steni, pod Malo Mojstovko nad Šitno glavo, med sedlom Šija in Stolom, na Kališču, medtem ko so planincu Na Križu pomagali pri varni vrnitvi v dolino. Na Zaplati sta strmoglavila jadralna padalca v tandemu.

Dopoldne so gorski reševalci iz Mojstrane in dežurni reševalci z Brnika v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana prepeljali alpinista, ki je padel in se poškodoval pri plezanju v bavarski smeri v Triglavski severni steni, so sporočili iz Centra za obveščanje RS. Kot so dodali na kranjski policijski upravi, je šlo za tujca, ki je padel zaradi odloma skale.

Pomagali so tudi plezalcu, ki mu je zaradi mokre podlage zdrsnilo pod Malo Mojstrovko nad Šitno glavo. Tega so prepeljali v jeseniško bolnišnico. Na Jesenice so okoli poldneva odpeljali tudi pohodnika, ki si je okoli poldneva na poti med sedlom Šija in Stolom poškodoval gleženj.

Število nesreč narašča

Zgodaj popoldne se je Na križu (Kokrška Kočna) zaradi megle in nepoznavanja terena izgubil planinec. Gorski reševalci so ga locirali in usmerjali na pot, da se je varno vrnil v dolino.

Pri koči na Kališču pa se je poškodovala planinka. Tudi njo so s helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Na Zaplati sta nekaj po 11. uri strmoglavila jadralna padalca v tandemu. Tudi njiju so gorski reševalci oskrbeli ter ju s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

Policisti so opozorili, da število nesreč v gorah narašča in pozvali k previdnosti. Letalska policijska enota je samo danes z dežurno ekipo za reševanje v gorah do 18. ure posredovala v petih reševanjih, ki so si sledila eno za drugim, so izpostavili na Policijski upravi Kranj.

Največ nesreč v okviru pohodništva

Od 1. junija do danes je bilo helikopterskih reševanj 42, kar so štiri več kot v enakem lanskem obdobju.

Največ nesreč se je po podatkih policije letos zgodilo v okviru pohodništva, 27, ter alpinizma in plezanja, šest.

V Julijskih Alpah je bilo nesreč 23, v Kamniško-Savinjskih Alpah 10, štiri v gorah Karavank, ostale pa na drugih lokacijah. Po vzrokih je največ padcev in zdrsov (17). V osmih primerih pohodniki niso bili ustrezno pripravljeni za turo.

»Pozivamo k ustrezni pripravi na turo ter prilagoditvi aktivnosti svojim psihofizičnim zmožnostim in opremi,« so sporočilo sklenili na kranjski policijski upravi.