Na zahodni ljubljanski obvoznici vse stoji: zastoj je dolg več kilometrov

Vikend, v katerem so počitnice začeli v večini avstrijskih in nekaterih nemških zveznih deželah, je pričakovano prinesel povečan promet na slovenskih cestah. Promet je zgoščen na cestah, ki vodijo proti turističnim središčem in Hrvaški, zastoji tako nastajajo predvsem na zahodni ljubljanski obvoznici in na primorski avtocesti.

Povečan promet je predvsem na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez proti Brezovici, kjer nastaja večkilometrski zastoj, poroča prometnoinformacijski center.

Povečan promet z zastoji pa je tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Koper-Šmarje, Izola-Strunjan in Portorož-Izola.

Proti Hrvaški

Večkilometrski zastoj nastaja tudi na podravski avtocesti med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaški. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Hajdina-Turnišče pri Spodnji Hajdini.

Kolona vozil se vije tudi nekaj kilometrov pred predorom Karavanke proti Sloveniji, predor v tej smeri zaradi varnosti občasno zapirajo.

Tudi na gorenjski avtocesti zaradi delovne zapore nastaja zastoj pred priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani.

V noči na nedeljo bo zaradi zaključnih del med 21. in predvidoma 13. uro zaprta gorenjska avtocesta med Šentvidom in Kosezami proti Kopru, zato na Darsu pričakujejo tudi daljše zastoje.