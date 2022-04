Da je zlorabil prijateljstvo s Pepčem oziroma njegovo gostoljubje in ga pustil v mukah brez pomoči ležati na postelji, je sodišče 48-letnemu Idrijčanu Štefanu Mavriju štelo v slabo. Toda tožilstvu kljub temu ni uspelo prepričati novogoriškega okrožnega kazenskega sodnika Igorja Majnika, da je 55-letnemu Petru Mohoriču življenje vzel na zahrbten način. Mavri torej ni zagrešil umora, ampak milejši uboj, in to zdaj velja za pravnomočno. Nalival se je z vodko Na naše poizvedovanje, ali je v zvezi z njihovo sodbo koprsko višje že odločilo in kako, nam je namreč predsednik novogoriškega sodišča G...