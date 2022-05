Ste slišali, kaj se je zgodilo v Kranju? Še dobro, da so mu priskočili na pomoč

V Kranju so občani v ponedeljek popoldan zadržali pijanega moškega, ki se je pripravljal na vožnjo s skuterjem in je pri tem tudi že padel. Do vožnje ni prišlo, domov pa so ga odpeljali drugi, ravno tudi njegov skuter. Policisti pišejo, da so občani korektno preprečili poskus vožnje v pijanem stanju in prispevali k skupni varnosti, saj obstaja namreč velika verjetnost, da bi bil moški udeležen v prometni nesreči.

»Udeležence v prometu zato opozarjamo na upoštevanje prometnih pravil ter varna dejanja in odločitve. Vsak mora biti zmožen poskrbeti sam zase in se pravilno odločati, če pa kdo vidi nevarnost, je prav, da nanjo opozori, lahko tudi s klicem na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200,« pišejo v poročilu PU Kranj.