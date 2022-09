Srečni dobitnik ostal brez denarja

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da obravnavajo nenavaden sum čezmejnega kaznivega dejanja goljufije.

Po prvih zbranih obvestilih se je 28-letnik odločil poskusiti srečo v športnih stavah v Bosni in Hercegovini, katerih oglas mu je priletel naproti na družabnih omrežjih. Obljubljali so zagotovljene dobitke. Vplačal je nekaj sto evrov in prejel obvestilo o zadetku 25.000 evrov. A se je zapletlo pri dvigu denarja, saj je bilo treba z različnimi izgovori (zahteve banke, spremenjeni pogoji poslovanja zaradi vojne v Ukrajini ipd.) različnim osebam nakazati dodatne provizije, ki naj bi zagotovile možnost dviga denarja. Vse skupaj je trajalo tri mesece.

V tem času je neznancem posredoval tudi vse podatke svojega bančnega računa in nakazoval provizije v znesku po nekaj sto ali več evrov. Ker naj bi mu zmanjkovalo denarja, si ga je nekaj izposodil, za nekaj je najel kredit.

»Vztrajnost se ni izplačala, saj kljub vsem nakazilom nikakor ni mogel do priigranega denarja, vedno so bile neke ovire. Ko so postali neznani partnerji na drugi strani preveč pogoltni in provizije čedalje višje, se je odločil sago prekiniti in primer prijaviti policiji. V tem času naj bi jim nakazal že bistveno večji znesek od obljubljenega zadetka,« pojasnjuje vodja OKC na novomeški policijski upravi Robert Perc. In dodaja, da je preiskava v teku.