Šok za policiste: za volanom 20-letnik, z njim v avtu pa še ...

V noči na četrtek so policisti na Čatežu ob Savi ustavili voznika osebnega avtomobila Citroen C4 picasso bosanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 20-letni državljan Srbije v vozilu prevaža kar 17 državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Državljanu Srbije so odvzeli prostost in mu zasegli avtomobil. »S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države po 3. in 6. odstavku 308 člena KZ-1 ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo. Kazenski zakonik za storilca, ki je tujce nezakonito spravil čez mejo oziroma ozemlje države in pri tem povzročil nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi, določa zaporno kazen od enega do osmih let in denarno kaznijo,« opozarjajo v poročilu PU Novo mesto.