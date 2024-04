Sodnik pritiskov ni omenjal. Obtožnica mu očita tri kazniva dejanja

Na celjskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje nekdanjemu sodniku ljubljanskega okrožnega sodišča Zvjezdanu Radonjiću. Proti Radonjiću, ki je leta 2019 izrekel oprostilno sodbo Milku Noviču na odmevnem sojenju za umor direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, je kazenski postopek stekel zaradi njegovih trditev o pritiskih v zvezi z omenjenim sojenjem.

Radonjića sta kazensko ovadili ljubljanska okrožna sodnica Andreja Sedej Grčar in ljubljanska tožilka Blanka Žgajnar zaradi kaznivega dejanja obrekovanja in razžalitve.

Med drugim so včeraj zaslišali predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjana Pogačnika, ki je dejal, da mu Radonjić ni nikoli omenjal, da bi bil deležen kakršnih koli pritiskov. Kot je povedal, je pripravil poročilo zaradi trditev Radonjića, da je bil deležen pritiskov glede sojenja Noviču in da sta v zvezi s tem k njemu prihajali omenjena sodnica in tožilka. Poročilo je poslal predsedniku vrhovnega sodišča, poroča STA.

Pogačnik je, kot je pojasnil, od Sedej Grčarjeve zahteval, da se opredeli do navedb Radonjića. Sodnica jih je označila za neresnične, je dejal. Predlagal je tudi sestanek, na katerem bi se pogovorili o zadevi, a se ga Radonjić ni želel udeležiti.

Sojenje nekdanjemu ljubljanskemu sodniku poteka v Celju. FOTO: Marko Feist

Po Pogačnikovih zatrdilih mu Radonjić ni nikoli omenjal, da bi bil deležen kakršnih koli pritiskov, niti sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča ni zasledil nobenih nedovoljenih pritiskov na Radonjića, je dodal. Je pa tožilstvo od njega zahtevalo, da ukrepa proti Radonjiću zaradi neprimernega obnašanja do tožilke Žgajnarjeve in domnevnega kršenja etičnega kodeksa. Povedal je še, da je Žgajnarjeva prišla v njegovo pisarno, a ga takrat ni bilo tam. Njen prihod je sicer označil za nenavadno prakso.

Tega ni storil

Radonjićevega zagovornika odvetnika Francija Matoza je zanimalo, ali je Pogačnik preveril varnostne kamere, da bi potrdil ali ovrgel domnevni prihod Sedej Grčarjeve k Radonjiću. Pogačnik je odgovoril, da tega ni storil.

Vrhovna sodnica in sodnica poročevalka na sojenju Noviču Barbara Zobec je, zaslišana kot priča, povedala, da je obtoženega poznala, o domnevnih pritiskih nanj pa da je izvedela iz medijev. Kot je še dejala, ji je sodnica Sedej Grčarjeva povedala, da je bila enkrat pri Radonjiću, ki da ji je rekel, da se Noviču obeta izrek oprostilne sodbe.

Kot še poroča STA, je zagovornik Matoz pred včerajšnjim zaslišanjem prič od sodnega senata zahteval, da se opredeli do sojenja Radonjiću v njegovi nenavzočnosti, ker je šlo za zaslišanje prič, ki bi ga lahko obremenile. Sodni senat je nato sprejel sklep, da se obravnava opravi. Radonjić je sicer novembra lani zahteval, da se ne bi udeleževal naslednjih obravnav, sodni senat pa mu je takrat ugodil.