Soboški piroman Jože Horvat v zapor in na zdravljenje

Požari so bili v vseh primerih identični, kar je napeljevalo na požig. FOTO: PGD Murska Sobota

Videokamere so posnele storilca, ki se je pripeljal s kolesom in nato zanetil ogenj.

Sodišče je sprejelo predlog tožilstva za izrek zaporne kazni dveh let ter obveznega psihiatričnega zdravljenja.

Sodnica okrožnega sodišča v Murski Sobotije opravila predobravnavni narok za požigalca, ki je že od začetka aprila v priporu. Ker sta se višja državna tožilkain zagovornica obtoženega odvetnicadogovorili za sankcijo, je 32-letni Horvat iz Pušče že na predobravnavnem naroku priznal, da je med 20. in 23. marcem zakrivil kaznivi dejanji požiga in eno kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. V zameno za priznanje krivde je tožilka predlagala zaporno kazen dveh let ter obvezno psihiatrično zdravljenje, to je sodnica tudi potrdila.Izvedenec psihiatrične stroke je že v preiskavi ocenil, da je bil Horvat med izvrševanjem kaznivih dejanj v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, saj je bil pod vplivom alkohola, zaužil pa je tudi tablete. »Žal mi je, da sem to naredil. Rad bi čim prej šel na zdravljenje,« je bilo vse, kar je na sodišču izjavil Horvat, ki je povzročil za vsaj 40.000 evrov škode, do pravnomočnosti sodbe in odhoda na prestajanje zaporne kazni in zdravljenja pa ostaja v soboškem priporu.Konec marca smo poročali o številnih požarih v Murski Soboti, in že takrat je bilo jasno, da gre za požige, kar so sumili tudi policisti, ki so v treh dneh obravnavali kar pet požarov. Štirikrat so zagoreli večji zabojniki za smeti, enkrat je zagorelo v nenaseljeni stanovanjski hiši. Tudi soboški gasilci so v tistih dneh imeli veliko dela, a so v vseh primerih preprečili bistveno večjo škodo, če že ne katastrofe, saj je enkrat bila ogrožena srednja šola, v drugem primeru pa stanovanjska hiša, kjer bi se požar prek podstrešja »lahko razširil tudi na sosednjo stavbo, ker je gorelo na naseljenem območju«, kot je dejal, poveljnik PGD Murska Sobota.Isti dan, v soboto, 20. marca, je zagorelo še dvakrat v presledku dveh ur na razdalji, manjši od pol kilometra.Obakrat sta se vnela večja kontejnerja pri eni izmed trgovin in na parkirišču Srednje poklicne in tehnične šole v Murski Soboti. »Nekdo nam je najprej zakuril kontejner za kartone, ponoči pa še kontejnerje, ki so stali poleg elektroomarice. Ogenj se je prenesel tudi nanjo in pol šole je zdaj brez elektrike. Nimam pojma, kdo in zakaj bi storil kaj takšnega,« je povedal, ravnatelj SPTŠ Murska Sobota. Z električne omarice se je požar razširil na fasadni del šole. Sreča v nesreči je bila, da na tisti strani ni oken, skozi katera bi ogenj prodrl v notranjost.Videokamere, nameščene na šolskem objektu, so menda posnele celotno dogajanje, saj so policisti hitro izvedeli, da naj bi se storilec pripeljal s kolesom in nato zanetil ogenj. Policisti in kriminalisti so molčali in delali naprej, ožil se je krog, dejanja so povezovali in hitro so se pojavili indici, da bi lahko šlo za istega storilca. Požari v treh dnevih so bili identični.Policiste PU Murska Sobota so v petek, 9. aprila, ob 23.40 obvestili, da je v bližini mestne tržnice v Murski Soboti izbruhnil manjši požar in se razširil na večnamensko stavbo. Policisti, ki so opravili ogled in zbrali obvestila, so v neposredni bližini prijeli 32-letnika z območja UE Murska Sobota. Ker je obstajal utemeljen sum, da je v podhodu večnamenske stavbe na mestni tržnici naklepno zakuril smeti, so mu odvzeli prostost. Po nestrokovni oceni je nastalo za 2120 evrov škode.Kriminalisti so z nadaljnjim zbiranjem obvestil ugotovili, da obstaja utemeljen sum, da je osumljenec podtaknil tudi požara na SPTŠ Murska Sobota, kjer je nastala velika škoda, po nestrokovni oceni je ta znašala najmanj 35.000 evrov. Končna bo znana po sanaciji.Zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj požiga in kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari so ga 11. aprila privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Murski Soboti, ta pa je zanj odredil pripor. In zdaj je zadeva končana tudi na sodišču.