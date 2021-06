Smrtonosna past prežala na kolesarje

VŽe lani smo nekajkrat spoznali, da narava postaja nevarna predvsem zaradi ljudi, ki nastavljajo žeblje, žice in podobne pasti po gozdovih. S tem ne ogrožajo le kolesarjev, ampak tudi druge ljudi in živali. Očitno tudi lanski pregon in prijetje nekaterih nastavljavcev nevarnih pasti ljudi nista spodbudila k razmisleku, saj se letos zgodba ponavlja – tokrat v okolici Vrhnike, znotraj njenih občinskih meja. Zabiti v korenine »V zadnjem času smo prejeli veliko opozoril kolesarjev, da se na spustu TV17 na gozdni poti redno pojavljajo žeblji, zabiti v korenine,« so javnost...