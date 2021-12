Slovenijo pretresali umori, ženska na bankomatu odtujila denar

Tudi iztekajoče se leto je bilo žal zaznamovano z umori. Žrtve in njihovi krvniki so se po večini med seboj poznali, mnogi so roko dvignili nad svoje najbližje. Poročali smo tudi o prometnih nesrečah s tragičnim izidom, naše bralce pa so najbolj pritegnile spodaj naštete zgodbe. Preverili smo, katerim zgodbam ste v rubriki 'domača kronika' namenili največ pozornosti. Med njimi ste največ klikali na članek Ali prepoznate žensko? Takoj pokličite 113, to je storila na bankomatu

10. mesto

Izredno stanje na vlaku iz Ljubljane: potniki na pomoč klicali policijo

Nekega februarskega dopoldneva so koprske policiste poklicali potniki na vlaku od Ljubljane proti Divači in povedali, da jim grozi in po vlaku razgraja neznan moški. Ta je od potnikov najprej hotel cigarete, ker jih niso imeli, je pričel kričati in brcati, potnikom je tudi grozil.

9. mesto

Pogrešano Kristino našli mrtvo

44-letnico, ki je bila pogrešana nekaj dni so iskali tudi s helikopterjem. Mrtvo so jo našli v Strunjanu.

8. mesto

Gregor lastne starše zabodel med spanjem

Družinska tragedija se je marca letos zgodila v Zalogu pri Šempetru. Sin je z nožem ubil mater, očeta pa hudo ranil. Menda niti najstarejši krajani vasice v občini Žalec ne pomnijo takšnega zločina, kot se je zgodil v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah.

7. mesto

Ubita babica Majo navdušila za petje: pred dnevi naj bi jo pokončala z nožem (VIDEO)

Aprila se je zgodila družinska tragedija v Bertokih, ko je vnukinja Maja Tipar z nožem ubila svojo 85-letno babico. V članku smo preverili, kdo je primorska pevka Maja, ki je zgrešila zločin.

6. mesto

Pozor, po BTC in središču Ljubljane hodi ta moški, izognite se mu (FOTO)

Mimoidoči so v Ljubljani zasledili goljufa, ki se je izdajal za predstavnika društva za pomoč otrokom z redkimi boleznimi in skušal pridobiti denar. Oglasili so se iz društva in ljudi posvarili, naj neznanemu moškemu nikakor ne nasedejo. Objavili so tudi njegovo fotografijo.

5. mesto

Na Dolenjskem šest otrok rabutalo koruzo, končalo pa se je krvavo

V Dobravi pri Škocjanu je mimoidoči v avgustovsko nedeljo popoldne na sosedovi njivi opazil šest tujih otrok, ki so nabirali koruzo, in o tem obvestil lastnika. Eden od otrok mu je zato v glavo vrgel kamen, zaradi česa je moral poiskati zdravniško pomoč. Otroci so se razbežali, koruzo pa pustili na njivi. Otroke in njihove starše policisti še iščejo.

4. mesto

Izredno stanje v Ljubljani: več ljudi obležalo, na tirih za las preprečili tragedijo (FOTO in VIDEO)

Oktobra so se v Ljubljani zvrstili protesti proti pogoju PCT in vladi. Nekateri so se sprevrgli v izgrede. Policisti so sicer proti udeležencem shoda večkrat uporabili vodni top in solzivec, v oblakih katerega se je kopalo središče Ljubljane. Udeleženci shoda so zavzeli tudi železniške tire. Kmalu je prišel vlak, strojevodja je moral močno zavirati, opozarjal pa jih je tudi z zvočnimi signali. K sreči so se izognili tragediji.

3. mesto

Bankir zadušil ženo Jasno

Žarko Gorenjc (44) je v Dolah pri Polici umoril svojo 36-letno ženo. Po dogodku se je jam javil policistom, motiv umora pa naj bi bilo razveza. Triletnica je tako ostala brez mame.

2. mesto

Sin slovenskega glasbenika se bori za življenje: Če je kdo kaj videl, naj mi sporoči (FOTO)

Konec septembra se je neko nedeljo popoldne v Ljubljani zgodila huda nesreča. 19-letnik se je z električnim skirojem zaletel v steber na Slovenski cesti. Kot se je pozneje izkazalo, je šlo za sina slovenskega klaviaturista, skladatelja in pevca Mihe Kralja. »13.5.2002 si se rodil, danes se boriš za življenje - in to samo za to ker nisi dal čelade na glavo,« je zapisal (nelektorirano) na facebooku.

1. mesto

Ali prepoznate žensko? Takoj pokličite 113, to je storila na bankomatu

Celjski policisti so avgusta preiskovali kaznivo dejanje zatajitve. Neka ženska je namreč pri trgovskem centru opravila dvig gotovine ter po dvigu denar pozabila v reži bankomata, a kmalu za njo je do bankomata prišla starejša ženska in si ga prilastila. Policisti so z javno objavo želeli priti do ženske, ki je odtujila denar. Ali so jo identificirali, nismo izvedeli.