Gregor lastne starše zabodel med spanjem (FOTO)

Menda niti najstarejši krajani Zaloga pri Šempetru, razgibanega naselja v občini Žalec, ne pomnijo takšnega zločina, kot se je zgodil v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah v hiši zakoncev Ducman. O tem, da se je pripetilo nekaj hudega, je včeraj dopoldne pričal policijski trak, s katerim so možje postave zaprli edino cesto, ki vodi do hiše. 9 -krat je zabodel očeta Branka, uspešnega podjetnika. Policijska vozila, vozilo dežurne tožilke in preiskovalne sodnice so bila parkirana v neposredni bližini čebelarskega doma v Zalogu pri Šempetru, od koder je do kraja zločina kakšnih dvesto metrov. O tem...