Na Dolenjskem šest otrok rabutalo koruzo, končalo pa se je krvavo

Kradli salame in povzročili za 1000 evrov škode

V Dobravi pri Škocjanu je mimoidoči v nedeljo popoldne na sosedovi njivi opazil šest tujih otrok, ki so nabirali koruzo, in o tem obvestil lastnika. Eden od otrok mu je zato v glavo vrgel kamen, zaradi česa je moral poiskati zdravniško pomoč. Otroci so se razbežali, koruzo pa pustili na njivi. Otroke in njihove starše policisti še iščejo.Iz zidanice na območju Velike Lahinje so v noči na nedeljo odnesli okrog 30 salam, pri tem pa poškodovali še okna in vrata in lastnikom povzročili za okoli 1000 evrov škode. Podoben primer so obravnavali še v Semiški gori in Debencu, V obeh primerih je nastalo za nekaj sto evrov škode.