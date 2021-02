Izredno stanje na vlaku iz Ljubljane: potniki na pomoč klicali policijo

Ob 10. uri so koprske policiste poklicali potniki na vlaku od Ljubljane proti Divači in povedali, da jim grozi in po vlaku razgraja neznani moški. Ta je od potnikov najprej hotel cigarete, ker jih niso imeli, je pričel kričati in brcati, potnikom je tudi grozil. Potnica ga je opozorila, da nima maske, zatem pa so se mu raje umaknili v drugi kupe.



Policisti so v Divači ugotovili identiteto 53-letnega državljana Hrvaške. Kršitelju so izrekli globo po zakonu o javnem redu in miru in po zakonu o nalezljivih boleznih, saj je bil na vlaku brez maske.

