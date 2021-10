Našli pogrešano Kristino, a žal mrtvo

V ponedeljek smo pisali, da so policiste postaje Koper obvestili o pogrešanju 44-letne Kristine Tozan iz Kopra. Njen telefon ni bil dosegljiv, na območju PP Izola pa je bilo najdeno njeno vozilo. Policisti so pogrešano iskali tudi s helikopterjem in dronom. Našli so jo v četrtek popoldan pri Strunjanu, a žal mrtvo.

Odrejena je bila sanitarna obdukcija, poroča PU Koper.