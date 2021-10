Pozor, po BTC in središču Ljubljane hodi ta moški, izognite se mu (FOTO)

Iz Društva za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan opozarjajo ljudi, naj nikar ne nasedajo moškemu, ki zadnje dni hodi po Ljubljani in se izdaja za predstavnika njihovega društva. Na ta način poskuša od ljudi z goljufijo pridobiti denar za otroke z redkimi boleznimi.Neka gospa je nepridiprava tudi fotografirala in društvu posredovala fotografijo. Gre za moškega, starega okoli 40 let, visoke rasti (190 centimetrov) in z brado. Vse te informacije je društvo tudi že sporočilo policiji, kjer so podali uradno prijavo kaznivega dejanja. Če bi imeli morda kakšno informacijo o tem moškem ali ste ga videli, nemudoma pokličite policijsko postajo Ljubljana Moste - Polje.Po objavi goljufije so se na facebook strani društva oglasili ljudje, ki so ga videli v središču Ljubljane in pred Cityparkom v BTC, kjer je bil tudi več ur. »V centru Ljubljane zadnjih nekaj dni hodi naokrog urejen moški v trenirki, ki pristopi do gostov v kavarnah in zbira donacije v imenu vašega društva. Ravnokar sem opazila članek, v katerem je zapisano, da ne prihaja iz društva in da ste ga že prijavili. Do nas je pristopil včeraj v kavarni Petkovšek (Petkovškovo nabrežje), potem pa še dva dni nazaj zvečer okoli 19h v kavarni v Stari Ljubljani (Vodnjak slaščičarna)«.V Društvu Viljem Julijan so zgroženi in ogorčeni, da je nekdo tako nizkoten, da je zlorabil identiteto njihovega društva, se lažno predstavlja v njihovem imenu ter zase na ta način poskuša pridobiti denar. V društvu še opozarjajo, da sredstev za male borce nikoli ne zbirajo fizično, ampak zaradi preglednosti izključno prek direktnih bančnih nakazil na TRR njihovega dobrodelnega Sklada Viljem Julijan in prek SMS-donacij.