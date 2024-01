Trideset let zapora smo v Sloveniji namesto dotedanjih 20 kot najstrožjo kazensko sankcijo uzakonili leta 1999, od leta 2008 pa smejo sodniki za večkratni umor izreči tudi kazen dosmrtnega zapora. Na tri desetletja ječe je bilo doslej v Sloveniji obsojenih 26 moških, samo lani so sodišča tako kazen izrekla ali potrdila petim morilcem. Trem sorodnikom prerezal vrat Prvi, ki ga je pri nas doletel dosmrtni zapor, je bil 37-letni Silvo Drevenšek iz Gerečje vasi, a je bila tista sodba ptujskega okrožnega sodišča razveljavljena zaradi napačno sestavljenega senata. Sodili so mu znova in mu prisodil...