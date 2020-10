Roparje sefov SKB iščejo že 15 let

Sredi noči se je oglasil Janša in sporočil, kaj je z ukrepi

Malo pred 1. uro ponoči je po sestanku ožje skupine ministrov in posvetovalne skupine na Brdu pri Kranju o stanju epidemije novega koronavirusa v državi premier Janez Janša sporočil, da so ukrepi, sprejeti pred tednom dni, podaljšani za en teden, saj projekcije kažejo, da bo število obolelih vsaj še nekaj časa naraščalo. »A če bomo dosledni in bomo vsi z odgovornim