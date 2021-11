Roparja v Mengšu iskali tudi s policijskim helikopterjem, a jim je ušel

V četrtek nekaj pred 22. uro so ljubljansko policijsko upravo obvestili, da je neznani storilec v enem izmed lokalov v središču Ljubljane ukradel nahrbtnik, nato pa je z bančnimi karticami, ki jih je ukradel, poskusil opraviti dvig gotovine na bankomatu. Pri tem ga je zalotil oškodovanec in od njega zahteval, da mu vrne ukradeno, a mu je 39-letni osumljenec z manjšim nožem v rokah zagrozil, nato pa zbežal in se poskusil skriti v enem izmed lokalov. Na kraj dogodka so napotili več policijskih patrulj, lopova so kmalu po dogodku s pomočjo oškodovanca izsledili in mu odvzeli prostost. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah dogodka, nato pa bodo osumljenca privedli k preiskovalnemu sodniku. V preteklosti so ga že obravnavali za kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete.

V popoldanskih urah, okoli 15.00, so policijo obvestili o ropu v Mengšu. Neznanec je vstopil v trafiko in z nožem zagrozil prodajalki, naj mu izroči denar. Po dejanju je z nekaj sto evri gotovine zbežal. Pri pregledu okolice je sodeloval tudi policijski helikopter, a roparja niso izsledili. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. O ugotovljenih okoliščinah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Iščejo starejšega moškega, visokega med 180 in 190 cm, imel je brado, oblečen je bil v rdečo bundo, nosil je očala, masko in črno kapo.