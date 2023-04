Ste slišali, kaj se je zgodilo v Tivoliju? Udarili so štirje

Včeraj, okoli 22.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni o ropu v parku Tivoli v Ljubljani. Ugotovljeno je bilo, da so štirje storilci pristopili do oškodovancev in od njih z nožem v roki zahtevali denar. Ko so jim denar izročili so s kraja zbežali.

Povzročili so za okoli 350 evrov materialne škode. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Takole so izgledali tatovi:

Opis 1: moški star med 20 in 23 let, visok med 175 in 180 cm, črnih kratkih las, oblečen v temna oblačila.

Opis 2: moški star med 20 in 23 let, visok okoli 175 cm, močnejše postave, oblečen v temna oblačila.

Opis 3 in 4: moška stara med 20 in 23 let, visoka okoli 180 cm, oblečen v temna oblačila.