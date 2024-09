Romi pretepli slovenske vojake?! Janševa poslanka je besna ...

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na omrežju X (nekdanji Twitter) opozorila na problem, ki se že dlje časa pojavlja na Dolenjskem, in sicer nasilje Romov, ki se očitno le še stopnjuje. Poročali smo, da so pripadniki romske skupnosti pretepli policiste, da terorizirajo lokalno prebivalstvo, pred kratkim je bila v nogo ustreljena celo 8-letna deklica, tokrat pa naj bi jo skupila dva vojaka.

»Romi pretekli teden pretepli več pripadnikov Slovenske vojske v Cerkljah ob Krki! Policija in Slovenska vojska, zakaj javnost ni obveščena o tem, da so se Romi spravili tudi na vojake in pri tem uporabili celo solzivec za živali?! Ste storilce ujeli? Ste sprožili postopke? Kdo je odgovoren za prikrivanje informacij?! Sledi poslansko vprašanje,« je jezno zapisala v objavi.

Poslanka Bah Žibert se je razpisala na spletu. FOTO: Zajem Zaslona X

Za odgovore smo se obrnili tako na Policijo kot Slovensko vojsko, kjer so dogodek potrdili.

»V Slovenski vojski smo bili seznanjeni z dogodkom, o katerem sprašujete. Dogodek, v katerem nihče ni bil poškodovan, se je zgodil izven vojašnice in izven delovnega časa pripadnikov, ki so bili v civilnih oblačilih. Ocenjujemo, da so naši pripadniki s preudarnim ravnanjem preprečili eskalacijo nasilja,« so pojasnili na Ministrstvu za obrambo.

Odgovore Policije še čakamo.

Preberite še: