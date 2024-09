VIDEO: Objavljamo pretresljiv posnetek streljanja v romskem naselju Šmihel

Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, je po streljanju v romskem naselju Šmihel v Novem mestu dejal, da so »Romi sami sebi največja grožnja«, odgovornost pa pripisuje državi, poroča 24ur. Župani so bili kritični tudi do sklepov četrtkove izredne seje državnega zbora o priporočilih vladi v zvezi z učinkovitostjo obravnave romske problematike.

Slovenske novice so od bralca-poročevalca pridobile posnetek nedeljskega streljanja v romskem naselju Šmihel:

»Obžalujemo, da je včeraj prišlo do strelskega obračuna znotraj romske skupnosti med dvema družinama. Žrtev tega streljanja je bil otrok, mladoletna deklica. Na srečo ni šlo za tragičen izid, ampak za hujšo telesno poškodbo,« je dejal Macedoni. »Ob tem ponovno lahko vidimo, da so Romi sami sebi največja grožnja. Tisti, ki je najbolj odgovoren za to, pa je država s svojim neukrepanjem. Floskule, da gre za nestrpnost med večinskim prebivalstvom in Romi, tukaj ne delujejo več. Tudi floskule, da so v Prekmurju znali urediti zadeve, tukaj ne delujejo več. Retorično vprašanje je, ali govorimo o nelegalnem orožju in ali ima storilec še kakšen drug vir prihodka, kot so socialni transferji.«

Zgodilo se je v romskem naselju Šmihel. FOTO: Aleksander Brudar

Spremembe so nujne

Župan meni, da težava ne bo rešena z nekaj zakoni in v zgolj nekaj letih, da pa je treba začeti uvajati spremembe, poroča 24ur.

Podžupan Občine Kočevje Gregor Košir meni, da so v tem primeru »vidni rezultat brezzobih ukrepov«. Pravi tudi, da je sprva treba urediti osnovno varstveno situacijo, ki ima anomalije. »Nujno bo treba spremeniti zakonodajo. Apeliram na ministre.«

Andrej Kavšek, župan Občine Črnomelj, je opisal nekaj incidentov v občini minuli konec tedna: gorečo streho v naselju in še nekatere druge. Meni, da policija potrebuje večja pooblastila. »Meni kot županu se policisti smilijo. Nimajo pooblastil in tam se lahko vsakdo, ki ima pet minut, iz njih dela norca.«

Gorelo je v notranjosti te hiše, so trdili očividci. FOTO: Aleksander Brudar

Tudi brežiški župan Ivan Molan je kritiziral četrtkovo izredno sejo v parlamentu in stališča, ki jih imajo glede problematike v Ljubljani.

Kot smo poročali, so ob 13.14 novomeški policisti prejeli klic o streljanju v romskem naselju, nekaj minut kasneje pa še o goreči hiši. »Ena oseba naj bi bila poškodovana, zaprosili so za reševalce. Več policijskih patrulj je skupaj z reševalci vstopilo v naselje. Reševalci so na urgenco odpeljali eno osebo, ki je bila poškodovana s strelnim orožjem. Po do sedaj znanih podatkih ni v smrtni nevarnosti,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Romsko naselje Brezje - Žabjak pri Novem mestu, 20. 8. 2024 FOTO: Voranc Vogel

Preberite še: