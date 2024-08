Kdaj na Kočevskem javni red in mir? »Imamo ljudi, ki so bili že 17-krat ovadeni, pa jim je sodišče vedno izreklo pogojno kazen«

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle sta se danes sestala z vodstvoma občin Kočevje in Ribnica. Poklukar je ob tem zagotovil, da bo policija po zadnjih zaostrovanjih z nekaterimi Romi zagotovila varnost.

Poklukar in Ciperle sta se v prostorih ribniške občine najprej srečala s policisti obeh policijskih postaj in županom Samom Pogorelcem, nato pa na kočevski občini še z podžupanom v začasnem opravljanju funkcije župana Gregorjem Koširjem.

Ribniški župan Samo Pogorelc. FOTO: Simona Fajfar

Kdaj na Kočevskem javni red in mir?

Po sestanku s Pogorelcem je minister v skupni izjavi za javnost zagotovil, da bo policija naredila vse, da na Kočevskem vzpostavi javni red in mir ter da poveča zaupanje državljank in državljanov v varnost, da se bodo počutili varne. Ob tem je župan Pogorelc pojasnil, da je dobil zagotovilo, da bo policija zagotovila dodatne sile. Več o tem, kako namerava policija zagotoviti varnost na območju, bo sicer po besedah Poklukarja na petkovi novinarski konferenci povedal generalni direktor policije Senad Jušić.

Pravosodje je problem

Pogorelc je bil po sestanku z ministrom »nekoliko bolj miren«. Se bo pa, kot je dejal, poleg varnosti treba posvetiti tudi drugim vidikom reševanja težave. Med drugim se bo moralo korenito spremeniti delovanje pravosodja, ki »enostavno ne odigra svoje vloge«.

»Na območju občine imamo ljudi, ki so bili že 17-krat ovadeni, pa jim je sodišče vedno izreklo pogojno kazen in so še danes na prostosti in to ni prav,« je dejal. Posebej, kot je dodal, ker takšni ljudje mečejo slabo luč na vso ostalo romsko populacijo. Naloga policije oziroma predvsem pravosodja zato je, da čim prej odpravi ozka grla, ki onemogočajo učinkovit pregon in kaznovanje teh ljudi, je dejal.

Romi si morajo želeti integracije

Dodal je, da si bodo morali tudi Romi sami želeti integracije, kar pomeni, da se bodo morali izobraževati, delati in spoštovati zakonodajo, »potem pa ne bo problem niti voda oziroma urejenost naselij«.

»Dokler pa ne bo sprememb tudi z njihove strani, pa naj pozabijo na kakršno koli vnaprejšnje dajanje bonbončkov, kajti pravila morajo veljati enako za vse,« je dejal. S tem se je posredno dotaknil tudi zahtev nekaterih romskih družin, da jim občina napelje vodo, o čemer bodo govorili na sestanku pri županu 28. avgusta.