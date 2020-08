»Romi iz Žabjaka so nam zažgali kombi« (FOTO)

Malo pred 7.30 je pri Šentjerneju, gre za naselje, ki spada pod Roje, zagorel kombi. Šlo je za romski kombi lastnice Pamele Tiran. Takoj so bili aktivirani šentjernejski gasilci, kasneje so v pomoč prišli tudi gasilci iz Vrhpolja, a njihovo posredovanje ni bilo potrebno. Ognjeni zublji so v trenutku zajeli vozilo, ki je bilo parkirano ob hiši, in ga v celoti uničili. In medtem ko je bilo sprva slišati domneve, da so Romi sami zažgali kombi, je to lastnica odločno zanikala.



»Avto je bil ravno pripravljen za podaljšanje registracije. Uporabljali smo ga za prevoz družine, v njem pa sem imela vse dokumente, tudi od otrok. Celo dokumentacijo od mlajšega sina sem imela v avtu, ki ima decembra operacijo. Zdaj je pa vse zgorelo. Vemo, kdo je zažgal avto. Gre za družino iz Žabjaka, ki smo jo v soboto srečali na deponiji odpadkov na Leskovcu. Že tam so nas lovili in nam grozili, da nam bodo zažgali avto. Ampak takrat jih nismo jemali resno,« je opisovala Pamela, ki je povedala, da je imela v avtu tudi 'nekaj malega denarja', kakšnih 700 ali 800 evrov. Tudi ta je zgorel. Z možem ocenjujeta, da je bilo vozilo, ki je staro kakšnih 14 let, vredno približno 5000 evrov.



Ko so gasilci opravili svoje delo, so na kraj požara prišli policisti.