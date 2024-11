Prišel do osebnega računa oškodovanke, zanjo se ni končalo dobro

Po poročanju Policijske uprave Nova Gorica so policisti obravnavali kaznivo dejanje Napad na informacijski sistem na škodo oškodovanke z območja Upravne enote Ajdovščina. Po njihovih informacijah je storilec med letošnjim 30. oktobrom in 1. novembrom izvedel več transakcij z osebnega računa oškodovanke in denar neznano kam prenakazal. Občanka je bila s tem oškodovana za skupno 632 evrov. Okoliščine kaznivega dejanja policisti še preiskujejo.

Policija svetuje

Policija svetuje, da ne nasedajte spletnim finančnim prevaram. »Spletni kriminalci postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje težje jih je odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov,« so zapisali na policiji

Ob morebitnem oškodovanju občanom svetujejo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke) in se za prijavo čim prej obrnejo na najbližjo policijsko enoto in oškodovanje prijavijo policiji. Prav tako svetujejo, da o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo svojo banko.

Ob tem so na policiji dodali tudi povezavi (prva, druga) do svoje spletne strani in do spletne strani Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost (SI-CERT), kjer si lahko preberete več preventivnih nasvetov.