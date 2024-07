Hekerji prizemljili letala

Splitsko letališče Sv. Jeronim je v ponedeljek doživelo hekerski napad, zaradi katerega so letala preusmerili na druga letališča. Zdaj je potrjeno, da za napadom stoji hekerska skupina Akira.

Novinarjem je to potrdil direktor letališča Lukša Novak, ki je dejal, da niso bili prepričani, za kaj točno gre, pozneje pa je bilo ugotovljeno, da je šlo za zelo resen hekerski napad. Ta je bil zelo resen in klasičen, ob njem so dobili sporočilo s pozivom na pogajanja o morebitnih plačilih za pridobitev določenih ključev. Kot je spomnil, je stališče vlade, pa tudi samega letališča, da to ni mogoče.

Dodal je, da so že v ponedeljek zvečer o vsem obvestili pristojne institucije. Sprejeli so tudi odločitev, da bodo delali na tako imenovan klasični način, torej ročno. Zato je bilo z vsemi podjetji, ki so to sprejela, dogovorjeno, da jim pošljejo sezname potnikov, hkrati pa se trudijo izpolnjevati zahteven urnik letenja.

Hekerska skupina Akira

Hekerska skupina Akira, tako imenovana skupina ransomware, je v zadnjem letu napadla več kot 250 organizacij. Odkar se je pojavila marca 2023, je z odkupninami zaslužila okoli 38 milijonov evrov. Med žrtvami izsiljevalske programske opreme sta bila avtomobilski velikan Nissan in univerza Stanford, ki naj bi izgubila skupno 430 gigabajtov internih podatkov. Zahteve po odkupnini znašajo med 200.000 in štirimi milijoni dolarjev, in če žrtve nočejo plačati, Akira grozi, da bo ukradene podatke objavila.

38 milijonov so doslej zaslužili z odkupninami.

Akira izkorišča ranljivosti v programski opremi VPN, da omogoči dostop do omrežij podjetij, ki niso zaščitena z večfaktorsko avtentikacijo. Ko hekerji vstopijo v sistem, ukradejo občutljive podatke in blokirajo dostop. Nato se na zaslonu prikaže sporočilo z zahtevo po odkupnini. Običajno zahtevajo plačilo v bitcoinih, da bi otežili sledenje transakcijam in identifikacijo storilcev.

Junija je bil tarča napada hekerjev zagrebški klinični center. Hekerji so ukradli različne podatke, med drugim o bolnikih, zdravniških pregledih in preiskavah. Odgovornost je podjetje pripisalo hekerski skupini LockBit 3.0, ki naj bi zahtevala odkupnino za ukradene podatke.