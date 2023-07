Pri omejitvi 80 km/h vozil v povprečju 154 km/h in delal druge hude prekrške

Mariborski prometni policisti so v ponedeljek obravnavali voznika osebnega avtomobila, večkratnega kršitelja cestnoprometnih predpisov, ki je s predrzno in objestno vožnjo huje ogrožal udeležence cestnega prometa. Ko je zapeljal v križišče pri rdeči luči, so ga poskušali ustaviti, vendar se na njihove znake policistov ni odzval in je vožnjo nadaljeval. V nadaljevanju je storil več hujših prometnih prekrškov – nadaljeval je vožnjo z veliko hitrostjo, tudi po nasprotnem smernem pasu ter večkrat zapeljal v križišče pri rdeči luči.

Po regionalni cesti, kjer je hitrost omejena na 80 km/h, je vozil s povprečno hitrostjo 154 km/h, pospešeno vožnjo je nadaljeval in z nepravilnim prehitevanjem ogrožal druge udeležence prometa.

»Policistom ga je uspelo ustaviti na območju Dobrenja in v nadaljevanju postopka so ugotovili, da je 26-letnik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu bo zoper voznika podana kazenska ovadba, so sporočili z mariborske policijske uprave. Dodajajo, da so mu osebno vozilo zasegli.