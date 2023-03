Prevažali Turke in Ruse

Policisti so v sredo obravnavali dva Romuna, Gruzijca in tri Hrvate, ko so v avtomobilih prevažali prebežnike, ki so prej nezakonito prestopili državno mejo.

Kot poročajo z novomeške policijske uprave, so nekaj po 10. uri na območju Obrežja ustavili osebni avtomobil z romunskimi registrskimi oznakami. Med postopkom so ugotovili, da 19- in 21-letni Romun v njem prevažata Turka, ki sta prej nezakonito prestopila državno mejo. Romunoma so odvzeli prostost, postopek s Turkoma pa še poteka.

V nasprotju z lani je največ migrantov opaziti na območju novomeške policijske uprave. FOTO: Jure Eržen

Nekaj ur pozneje, bilo je okoli pol treh popoldne, so policisti prav tako na območju Obrežja preverili voznika osebnega avtomobila s hrvaškimi registrskimi oznakami. Ugotovili so, da v njem trije Hrvatje prevažajo Turka, ki sta prej nedovoljeno vstopila v Slovenijo. Trojici so odvzeli prostost, Turka pa sta zaprosila za mednarodno zaščito, so sporočili s PU Novo mesto.

Ustavili so jih na avtocesti

Z nezakonitim prevozom migrantov pa so se srečali tudi policisti ljubljanske policijske uprave. Zvečer so na avtocestnem počivališču Lom pri Logatcu ustavili vozilo s francoskimi registrskimi oznakami. V postopku so ugotovili, da gruzijski voznik v njem prevaža štiri Ruse, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Gruzijcu so odvzeli prostost, postopki z Rusi pa še potekajo.

Vsem so policisti zasegli avtomobile in jih s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika.

Policija je v prvih dveh mesecih letos obravnavala že 5162 nezakonitih prehodov državne meje, kar je skoraj štirikrat več kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo 1295. Daleč največ med njimi je bilo državljanov Afganistana, ki predstavljajo dobro petino vseh migrantov, precej je naraslo tudi število državljanov Maroka, Rusije in Kube.

V prvih dveh mesecih letošnjega leta je bilo skoraj štirikrat več nezakonitih prehodov meje kot lani v istem času.

Z vstopom Hrvaške v schengensko območje so se po novem letu opazno spremenile tudi poti migrantov, saj je v nasprotju z lani največji pritisk nezakonitih prečkanj meje v začetku letošnjega leta opaziti na območju novomeške policijske uprave, kjer so zabeležili skoraj 60 odstotkov vseh primerov, medtem ko je bilo na območju koprske uprave prvi mesec leta 30 odstotkov vseh primerov.