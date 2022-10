Pretresljivo odkritje dveh pohodnikov: bil je nezavesten

V sredo ob 17.24 sta na območju Lubnika v občini Škofja Loka pohodnika našla nezavestno osebo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Reševalci GRS Škofja Loka so osebo na kraju oskrbeli in predali združeni ekipi GRZS - HNMP Brnik. S helikopterjem SV so jo prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Kranjska policijska policija poroča, da je šlo za padec planinca, ki se je pri sestopu z Lubnika lažje poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli gorski reševalci GRS Škofja Loka. S helikopterjem je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo. Tuja krivda je izključena.