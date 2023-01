Pretresljivi prizori: na avtocesti zagorel tovornjak, poln lesa (FOTO)

Ob 4.06 je na avtocesti v smeri Šentilja pri naselju Dobrenje zagorelo tovorno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci JZ GB Maribor so požar pogasili in vozilo preventivno preverili s termovizijsko kamero. Pri pregledu so ugotovili, da iz vozila izteka hidravlično olje, zato so ga prečrpali. Za odvoz snovi je poskrbelo pooblaščeno podjetje.