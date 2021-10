Predrznemu tatu stopili na prste

Kljub preizkusni dobi, ki se izteče v letih 2022 in 2023, je nadaljeval izvrševanje istovrstnih kaznivih dejanj. FOTO: Marko Feist

Policisti so podali kazensko ovadbo zoper 50-letnega Pirančana, ki ga sumijo, da je od 31. julija do 3. oktobra na območju mesta Piran zagrešil štiri kazniva dejanja velike tatvine, in to v času dveh že izrečenih pogojnih zapornih kazni za istovrstna kazniva dejanja. Kljub preizkusni dobi, ki se izteče v letih 2022 in 2023, je nadaljeval izvrševanje istovrstnih kaznivih dejanj.Tako je po Župančičevi ulici v noči na 1. avgusta vlomil v poslovni prostor ter iz prenosne blagajne na prodajnem pultu vzel 752 evrov. Šestindvajsetega septembra je ob 14.50 prišel do kulturnega centra in multimedijskega muzeja v Piranu in stopil do blagajne. To je izvlekel izpod pulta in z njo nameraval zbežati skozi vhodna vrata na ulico, a mu je to preprečil zaposleni, ki ga je pravočasno videl. Iz rok mu je vzel blagajno, tat pa je pobegnil. »S tem dejanjem je izkazal predrznost, saj je kljub vedenju, da je lahko zaloten pri kaznivem dejanju, to poskušal izvršiti,« pravi, predstavnica koprske policijske uprave za odnose z javnostmi.Istega dne med 16.00 in 16.06 je skozi odklenjen službeni vhod vstopil v pekarno in se napotil po hodniku mimo delavke do garderobe. »Pri tem je izkazal izjemno predrznost in brezbrižnost, saj je kljub srečanju z delavko v pekarni začel brskati po odloženi torbici. Zaposlena ga je zasačila in napodila iz garderobe, še preden mu je uspelo kaj vzeti,« opisuje Leskovčeva. Čez nekaj minut se je vrnil skozi glavni vhod v prodajni del, kjer je izkoristil odsotnost delavke in z roko segel čez prodajni pult do blagajnez namenom, da vzame denar iz predala, pri tem pa ga je ponovno zalotila zaposlena in mu to preprečila.Ne nazadnje je 3. oktobra ob 5.45 stopil do vhodnih vrat pritličnega stanovanja v Piranu, z roko segel skozi odprto okno na vratih ter z notranje strani odprl. Nato je vstopil in kljub temu da je v stanovanju oškodovanec spal, z mizice ob postelji ukradel denarnico. V tistem se je oškodovanec zbudil, predrzni tat pa je z denarnico v roki takoj stekel na ulico.