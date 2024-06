Predloženo novo psihiatrično mnenje

V nadaljevanju sojenja 24-letnemu Luki Gašpariču zaradi poskusa umora na grozovit in zahrbten način 21-letnega dekleta v mariborskem parku septembra 2022 je njegov zagovornik Žiga Podobnik predložil novo psihiatrično mnenje o prištevnosti obtoženega. Sodni senat je tokrat njegov predlog sprejel in bo mnenje posredoval sodnemu izvedencu Petru Preglju, nato pa 11. julija zaslišal oba strokovnjaka.

Najnovejše strokovno mnenje, ki ga je naročila obramba, je izdelal psihiater Matej Kravos, na njegovi podlagi pa je odvetnik Podobnik podal tudi predlog za izločitev vrste ključnih dokazov. Vsebina mnenja še ni javno znana, nanaša pa se na vprašanje prištevnosti obtoženega v času kaznivega dejanja ter prisotnosti in vpliva zaznane prilagoditvene motnje na njegovo sposobnost razumevanja pravnih poukov ob aretaciji.

Sodišče bo to mnenje posredovalo sodnemu izvedencu Preglju; ta pri obtoženem ni zaznal psihične motnje, ki bi v času obravnavanega dogodka bistveno vplivala na njegovo sposobnost razumevanja in obvladovanja dejanj. Po dogodku sta bila pri obtoženem po Pregljevem mnenju sicer zaznani prisotnost prilagoditvene motnje, ki je nastala najverjetneje zaradi intenzivnega čustvovanja, in delna izguba spomina. A to ne pomeni, da takrat ni bil sposoben razumevanja in obvladovanja svojih dejanj. Zmožnost razumeti pomen dejanja in se obvladati je bila zaradi močnih čustev sicer zmanjšana, a ne bistveno, je marca povedal Pregelj.

Tožilec Darko Simonič je včeraj poudaril, da takšne ocene potrjuje tudi obtoženčeva medicinska dokumentacija. Način storitve dejanja in komunikacija z oškodovanko nikakor ne potrjujeta domnevnega nerazumevanja pri obtoženem, je dejal in izpostavil, da sta tako sodni izvedenec kot predhodno predložena strokovna pomoč obrambe identificirala pri obtoženem nadpovprečno razvite živčne funkcije in sposobnost spoprijemanja s problemi, zato je Kravosovo mnenje označil za nov manever obrambe s ciljem zavlačevanja sodnega postopka.

Obramba je namreč predhodno že angažirala psihiatra Mladena Vrabiča, ki je ocenil, da je bil dogodek posledica akutne reakcije obtoženega na stres, ki da je ni zmogel ustaviti. Ta naj bi bila po njegovem mnenju posledica nerazrešenega ljubezenskega razmerja z oškodovanko.