Pozor! Zlorabil bančne podatke, bodite previdni

Policisti PP Nova Gorica so včeraj, 17. aprila, na Goriškem obravnavali sum kaznivega dejanja uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva.

Neznani storilec je pridobil zapis plačilne kartice oškodovanke in nato pridobljene podatke oz. ponarejeno plačilno kartico uporabil v plačilnem prometu z namenom, da si pridobi premoženjsko korist. V začetku tega tedna je opravil dva spletna nakupa v višini nekaj sto evrov. Okoliščine kaznivega dejanja policija še preiskuje, ni znano, kje in kdaj je podatke pridobil, tudi kako je do njih prišel, za zdaj ostaja uganka.

Obstaja nešteto zvijač

Internet je za kriminalce neznansko privlačen, saj z umetelnimi zvijačami in obljubami od vas dobijo dragoceno finančno informacijo. Prevare, v katerih nastopajo vaši, že zdavnaj pozabljeni in preminuli svojci ali nigerijski princi, še zdaleč niso več edino sredstvo za doseganje cilja.

»Spletni kriminalci postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje teže jih je odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge, od direktorja do romantičnega ljubimca,« opozarja Policija.

Goljufi se lahko izdajajo za uradnike in vas prelisičijo, da plačate lažni račun ali izvedete nepooblaščeno nakazilo s poslovnega bančnega računa.

Slepar lahko trdi, da zastopa dobavitelja, ponudnika storitev, upnika ... Uporabi lahko kombinacijo pristopov: telefon, pismo, e-pošta in zahteva, da mu posredujete se bančne podrobnosti o plačilih.

Obstajajo tudi lažna spletna mesta bank, za katera ne opazite, da niso legitimna, v katere ljudje vnesejo svoje podatke. Tudi na družbenih omrežjih zbirajo vaše podatke, zato jih tja vnesite čim manj, profil pa naj bo zaseben. Če tega niste vešči, prosite drugo osebo za pomoč.