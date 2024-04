Na spletu ne iščite med tistimi, ki ponujajo zgolj popolno postavo ali čudežna prehranska dopolnila

Kako vadite kot športni obsedenec, v boju s samim seboj in bolečino ali pa z nasmehom, ko se nikoli ne nehate počutiti dobro?

Po raziskavi Eurobarometra pri Evropski komisiji iz leta 2014 se v Sloveniji z rekreacijo vsakodnevno ukvarja 15 odstotkov ljudi, najmanj enkrat na teden pa 36; in to nas je postavilo na osmo mesto v Evropi, za Švedsko, Švico, Dansko, Finsko, Nizozemsko, Luksemburg in Irsko.

Omeniti velja, da v raziskavi ni Norveške, ki bi zagotovo spremenila vrstni red. Zdaj čakamo na novo raziskavo, ki bo Slovenijo zagotovo postavila na višje mesto.

Med rekreativno najbolj zagretimi, se pravi tistimi, ki vadijo vsak dan, so bili pred nami le Irci, skupaj z nami pa Švedi in Španci.

Z Irci si delimo sedmo mesto med onimi, ki vadijo vsaj enkrat na teden.

Zanimivo bi bilo videti, kam bi se Slovenija uvrstila, če bi imeli lestvico onih, ki vadijo od dva- do trikrat na teden. Ta je najpomembnejša – za zdravje naroda, seveda.

Ne zaradi omenjene raziskave, ampak zaradi našega dolgoletnega sledenja športni rekreaciji lahko zapišemo, da so tudi znotraj ljubiteljskega športa razlike.

Tista najbolj opazna je pristop do gibanja po športno. Športna filozofija posameznika, ki se rekreira. Morda kdo vidi stvari tudi drugače, zelo verjetno, a nam se zdi, da v resnici obstajata samo dve skupini:

– resni športni trening: tisti, ki trdo vadijo zato, da bi bili vedno boljši, navajeni so garati, premagovati bolečino in napor, prepričani so, da morajo napredovati (čeprav je to nemogoče zaradi staranja in vsakodnevnih obveznosti)

– vadba z nasmehom: tisti, ki vadijo za svojo dušo in dobro počutje in praviloma nikoli ne zaidejo v visoke obrate in bolečino, vadijo do roba cone udobja.

Oboje je dobro. Oboje je odlično. Imam občutek, da se v Sloveniji znotraj kulture, populacije rekreativcev ljudje dobro razumejo. Ja, znotraj kulture in ne subkulture, saj je gibanje pri nas postalo vsakdanja kultura duha in telesa. Včasih si niti sami tega ne želimo priznati, a tako je. To je dobro.

Ni pa idealno, če nam ta naša kultura zamegli pogled na preostala področja v življenju – v takem primeru ostanemo prikrajšani za lepote vsakdanjika, življenja. A da ne bi preveč modrovali … Samo povemo, da ne boste kdaj rekli, da nismo. Poglejmo, kakšna je razlika med dvema vadbama.

Resni športni trening

Temu bi lahko rekli usposabljanje za uspešnost. V tej skupini vadimo največkrat po načrtu, izkoriščamo znanje o vadbi, ki je na voljo – od treninga do prehrane, žal pa premalokrat tudi vedenja, kaj je počitek.

Po vsaki intenzivni vadbeni enoti se mišice izčrpajo, naša zmogljivost je na dnu in zato smo zelo utrujeni. Potreben je počitek, regeneracija, ki traja od enega dne do enega tedna, odvisno od telesne pripravljenosti in intenzivnosti treninga.

Šele nato nadaljujemo vadbo. Za povečanje zmogljivosti so potrebni intenzivni, spremenljivi in ​​smiselno strukturirani vadbeni dražljaji in dovolj dolge faze regeneracije.

Naš nasvet: poiščite pomoč usposobljenega strokovnjaka z ustrezno izobrazbo ali dolgoletnimi izkušnjami, ki so v širšem okolju spoznane kot dobre. Kaj to pomeni: v prevodu, da so njihovi varovanci malokrat poškodovani. In še vedno poročeni, bi kdo dodal ...

Verjetno se bo pokazalo, da takih strokovnjakov ni dosti. Vsekakor jih ne iščite na spletu med tistimi, ki ponujajo zgolj popolno postavo ali čudežna prehranska dopolnila, ki vas bodo naredila močne in lepe.

Ti ljudje so prevaranti; morda tega niti sami ne vedo, ker imajo premalo znanja! Če jim nasedete, je vaša odločitev, bodite pa prepričani, da boste slej ko prej svojo naivnost plačali z zdravjem, prej pa jo boste dolgo plačevali z veliko denarja.

Tisto, kar me najbolj skrbi, je, da spletne strani, ki jih omenjam, všečkajo ljudje, ki imajo kakovostno športno izobrazbo in dolgoletne izkušnje v športu, stike s strokovnjaki in dostop do kakovostnega znanja, ki trenirajo druge – vse to pomeni, da je vesolje športne rekreacije veliko in polno presenečenj.

Usposabljanje z nasmehom

Temu bi lahko rekli pretočni trening, saj nas dobro počutje nikoli ne zapusti. To ni vadba tekmovalne uspešnosti! S pretočnim treningom se osredotočite predvsem na svojo zavest. In prav to nas lahko pripelje do najboljših predstav, ki jih uprizarjamo zase; vendar poudarek ni na povečanju uspešnosti.

Veliko bolj je to veselje do gibanja, narave in zdravja. Tok pretočnosti se pojavi, ko vse v telesu deluje odlično: naš ritem gibanja, dihanja in srčnega utripa ... igra z gravitacijo ... enotnost z naravo in samim seboj ... in nenadoma je vse idealno.

Ta sijajni opis smo povzeli po švicarskem Datasportu, avtor je zdravnik Christian Larsen. Podpišemo, kar je zapisal, in dodamo, da je lahko tudi resna rekreativna vadba del pretočnega treninga – ali pač obratno.

Tudi zahtevna vadba z nasmehom, ko opazujemo naravo okoli sebe, se zavedamo samih sebe in urejamo misli, je lahko prav poseben pretočni trening. Ali pa je to že vmesna, tretja skupina?

Sklep?

Uspešnost, kot jo prinaša resen trening, ali pretočnost, ki jo znamo deliti, si jo privoščiti, v glavi, predvsem? Seveda gre za vprašanje osebnosti in naših individualnih ciljev. Oboje krepi zdravje. Na koncu moramo ponovno prikimati Christianu Larsnu: prava mešanica obojega pomeni kakovost življenja – od otroštva do starosti.

Pravo mešanico naj si vsak zmeša sam … Bržkone jo dosežemo takrat, ko se po vadbi počutimo tako, da bi lahko premaknili gore, ne pa, da smo po treningu popolnoma izmučeni in nam gre vse na živce.

Dober odgovor na to, kako se lotiti rekreacije, je v zapisu Kaj je moj resnični športni cilj? na naši spletni strani objavil naš sodelavec Aleš Ernst.

»Na površju um in telo delujeta drug na drugega. Um vpliva na telo, telesni občutki in impulzi pa vplivajo na delovanje uma. Vendar na globlji ravni pod membrano ta ločenost ne obstaja več, temveč obstaja le unikaten organizem, ki ima v svojem jedru zbiralnik življenjske energije (ki se zbira predvsem v organih trebušne votline), ki omogoča delovanje tako uma kot telesa. Telo se na to energijo odzove z gibanjem in dejanji, um pa z ustvarjanjem misli, želja in podob, ki se jih lahko zavedamo ali pa tudi ne. Biološko energijo pa ustvarjajo mišice skozi pretvorbo kemične energije hrane in tekočin ob prisotnosti kisika.«

Vsak naj najde, kar mu najbolj godi, in vse bo dobro.