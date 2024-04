Da sodobne tehnologije prinašajo številne možnosti za prevarante, ki prežijo na denar, priča zgodba lažnega profila na facebooku, ki zadnje tedne ponuja vstopnice za glasbene in športne dogodke. »Vsakodnevno po facebooku piše, da ima vstopnice za razprodane dogodke,« opozarja naša bralka, ki ji je nakazala 160 evrov za prihajajoči avgustovski spektakel, za katerega so vstopnice v redni prodaji pošle po nekaj minutah: »Nasedla sem, da ima štiri karte za poslovilno tekmo Gorana Dragića v Stožicah. Gre za profil Tjaše Vrabec.« Zlorabili so tudi prihajajoči poslovilni spektakel Gorana Dragića. F...